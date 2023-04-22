Жена Усика разделась для фотосессии в купальнике, вызвав фурор в Instagram. Фотофакт

Супруга непобедимого украинского боксера Александра Усика порадовала своих многочисленных подписчиков соблазнительной фотосессией. 35-летняя Екатерина снялась в пляжной фотосессии в солнечном Дубае.

Видео дня

На снимках украинка позировала на нескольких локация - сперва в бассейне одного из отелей, а затем на солнечном пляже.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить кадры со второй половинкой нашего прославленного чемпиона.

Снимки Екатерины вызвали настоящий фурор среди ее поклонников. В комментариях юзеры восхищаются красотой девушки.

Екатерина училась с Александром в одной школе в Симферополе, а в 2009 году пара сыграла свадьбу.

С тех пор Хмелевская (девичья фамилия Кати) является главной поддержкой и опорой своему супругу, родив за это время ему трех детей. В 2022-м Лизе исполнилось 12 лет, Кириллу – 9, Михаилу – 7.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!