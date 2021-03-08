Жена Усика приняла участие в эффектной фотосессии перед 8 марта

Жена украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Екатерина приняла участие в эффектной съемке накануне Международного женского дня.

На Instagram-странице Алены Сергеевой, которая работает фотографом жены спортсмена, была опубликована серия кадров, сделанных в домашней обстановке. На них Екатерина позирует в белом свитере и черных штанах.

Напомним, что Александр и его супруга учились в параллельных классах в одной из школ Симферополя. В 2009 году они поженились и сейчас воспитывают троих детей: Лизе исполнилось десять лет, Кириллу – семь, а Михаилу – пять.

Ранее Усик сделал признание о "взрослых играх" после своего длительного отсутствия на тренировочных сборах.

Отметим, что фотограф Екатерины также решила порадовать подписчиков красивым снимком по случаю 8 марта. Она обратилась к женщинам и пожелала им получить множество подарков и положительных эмоций в этот день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Усика показала себя в роскошной фотосессии в одежде от знаменитого французского бренда Dior.