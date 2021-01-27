Жена Усика показала себя в платье с декольте
Супруга знаменитого украинского боксера Александра Усика снялась в соблазнительной фотосессией, сверкнув роскошным декольте.
Екатерина Хмелевская у себя в Instagram выложила две фотографии с новогоднего праздника.
На первой 33-летняя крымчанка запечатлена в платье на фоне елки. Фотограф сделал упор на выразительных глазах девушки, а также на ее роскошной фигуре.
На втором снимке супруга экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе посылает воздушный поцелуй.
Напомним, что пара училась в одной школе Симферополя в параллельном классе. В 2009 году Катя и Александр сыграли свадьбу. Екатерина родила своему знаменитому супругу троих детей: Лизу (10 лет), Кирилла (7) и Михаила (5).
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января Катя в брендовых плаще и сапогах снялась в фотосессии дома французской моды Dior.