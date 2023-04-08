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Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
87
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Елизавета рассказала, что вложила средства в свой бюст. В Instagarm девушка выложила фотографии с морского отдыха в Турции и рассказала про операцию в Днепре.

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"У меня стандартное увеличение груди с доступом под грудью и с установкой импланта под мышцу. Плюс подтяжка груди по ареоле. Имплант: Mentor. Размер: 390 мл. Форма: анатомическая, но с максимально высокой проекцией нижнего полюса груди. Стоимость: 6000 €. В стоимость входило всё: палата, питание, 2 компрессионных белья и.т.д. Не входят в стоимость только все предоперационные анализы и обследования, которые обошлись мне в 4000 грн", – рассказала технические подробности Третьякова.

Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото

Елизавета призналась, что необходимо 6 недель носить компрессионный топ, а потом еще месяц спать в нем

"Но я буду носить дольше, так как у меня маленькие дети", – отметила супруга футболиста.

Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото
Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото

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