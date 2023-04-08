Жена украинского футболиста похвасталась новой грудью за 6000 евро. Фото

Жена полузащитника "Александрии" Максима Третьякова Елизавета рассказала, что вложила средства в свой бюст. В Instagarm девушка выложила фотографии с морского отдыха в Турции и рассказала про операцию в Днепре.

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"У меня стандартное увеличение груди с доступом под грудью и с установкой импланта под мышцу. Плюс подтяжка груди по ареоле. Имплант: Mentor. Размер: 390 мл. Форма: анатомическая, но с максимально высокой проекцией нижнего полюса груди. Стоимость: 6000 €. В стоимость входило всё: палата, питание, 2 компрессионных белья и.т.д. Не входят в стоимость только все предоперационные анализы и обследования, которые обошлись мне в 4000 грн", – рассказала технические подробности Третьякова.

Елизавета призналась, что необходимо 6 недель носить компрессионный топ, а потом еще месяц спать в нем

"Но я буду носить дольше, так как у меня маленькие дети", – отметила супруга футболиста.

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