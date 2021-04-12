Жена украинского чемпиона, написавшего про сгоревшую Москву, поразила своей красотой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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1,8 т.
Алиса Чумак

После победы украинца Дмитрия Чумака на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, под особое внимание болельщиков попала и супруга спортсмена – Алиса.

30-летний уроженец Скадовска победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

Фанаты в Instagram не смогли пройти мимо внешности второй половинки тяжелоатлета, завалив ее восторженными комментариями. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Отметим, что пара воспитывает двоих детей, при том второй сын родился в начале 2021 года.

Алиса Чумак
Алиса Чумак во время фотосессии
Алиса и Дмитрий Чумаки
Алиса Чумак в бассейне
Алиса Чумак на берегу бассейна
Алиса Чумак в ч/б фотосессии
Алиса Чумак
Алиса Чумак с мужем
Алиса Чумак показала селфи
Алиса Чумак со старшим сыном и мужем
Алиса Чумак с цветами
Алиса Чумак в откровенной фотосессии
Алиса Чумак
Алиса Чумак во время беременности
Алиса Чумак
Алиса Чумак
Алиса Чумак
Комментарии под фото
Комментарии под фото
Комментарии под фото

Напомним, что Чумак отреагировал на свою победу на европейском первенстве цитатой из песни "Москва" известной группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".

тяжелая атлетика