Жена украинского чемпиона, написавшего про сгоревшую Москву, поразила своей красотой

После победы украинца Дмитрия Чумака на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве, под особое внимание болельщиков попала и супруга спортсмена – Алиса.

30-летний уроженец Скадовска победил в категории до 109 кг, став лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг).

Фанаты в Instagram не смогли пройти мимо внешности второй половинки тяжелоатлета, завалив ее восторженными комментариями. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться нашей соотечественницей.

Отметим, что пара воспитывает двоих детей, при том второй сын родился в начале 2021 года.

Напомним, что Чумак отреагировал на свою победу на европейском первенстве цитатой из песни "Москва" известной группы "Ленинград": "Вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком".