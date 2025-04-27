Жена сына Дэвида Бекхэма снялась полностью обнаженной в ванной. В комментарии пришел ее муж. Фото

Никола Пельц произвела настоящий фурор в соцсетях, выложив свое откровенное фото из душа. Жена 26-летнего первенца Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина поразила своих подписчиков смелым поступком.

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30-летняя Никола на снимке была запечатлена абсолютно без одежды. Все интимные места от посторонних взглядов скрывает якобы случайное полотенце.

Бруклин Бекхэм не удержался в комментариях, чтобы не похвастаться авторством кадра.

Для справки: Никола Энн Пельц (родилась 9 января 1995 года) — американская актриса, дочь миллиардера Нельсона Пельца. С детства играла в школьных спектаклях, училась в Гринвичской академии и школе в Уайт-Плейнсе (Нью-Йорк).

Дебютировала в кино в 2006 году, позже снялась в клипе Майли Сайрус "7 Things" и фильмах "Гарольд" и "Последний повелитель стихий". В 2016 году появилась в клипе Зейна Малика "It's You". Никола живет в Нью-Йорке.

По вероисповеданию — иудейка, ее семья активно поддерживает сионизм и Израиль. В личной жизни встречалась с Джастином Бибером, Камероном Фуллером и Анваром Хадидом.

В 2020 году обручилась с Бруклином Бекхэмом, свадьба состоялась в 2022 году. Также у пары близкая дружба с Селеной Гомес.

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