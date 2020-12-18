Жена Тараса Степаненко снялась в соблазнительном бикини

Лидер "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко решил провести свой отпуск на Мальдивах.

31-летний футболист вместе с женой Маргаритой, тещей, мамой и тремя детьми – Ярославом, Святославом и Мироном – сбежал от холодной украинской зимы в жаркие тропики.

Супруга игрока успела в Instagram выложить фотографии с пляжа и вызвала восторг в комментариях.

На фото 28-летняя красотка позирует в откровенном купальнике, который подчеркивает ее идеальную фигуру.

Как сообщал OBOZREVATEL, год назад Марго Степаненко похвасталась своим отдыхом на берегу Средиземного моря. На снимках девушка в крохотном бикини, намазанная маслом от загара, нежится на пляже под Антальей.

Поклонники Маргариты не смогли сдержать эмоций, комментируя такую красоту.