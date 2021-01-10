Супруга непобедимого украинского боксера выложила видео в соблазнительном наряде

Супруга непобедимого украинского боксера Дениса Беринчика (14-0, 8 КО) заинтриговала фанатов в Instagram соблазнительным видео.

В коротком ролике Лиана в белом купальнике демонстрирует своим поклонникам упругие ягодицы.

"Скоро!" – загадочно подписала клип девушка, добавив хэштег "backstage", намекая на скорую публикацию снимков с очередной фотосессии.

Лиана Фищук училась в академии МВД на следователя. В одном из интервью девушка заявила, что очень хочет пойти на работу в полицию. В 2016-м пара официально расписалась, а сейчас воспитывает дочь Мадину.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября Беринчик уверенно победил румынского боксера Виорела Симиона (22-3, 9 КО) и защитил свой титул чемпиона WBO International в легком весе