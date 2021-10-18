Жена непобедимого украинского боксера потрясла Instagram фотосессией на диком пляже в Тихом океане

Жена непобедимого знаменитого украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка вызвала дикий восторг у подписчиков в Instagram, снявшись в роскошной морской фотосессиеи. 30-летняя киевлянка произвела настоящий фурор, опубликовав снимки в купальнике.

В кадре Алина Шелестюк позирует на одном из роскошных пляжей Жемчужных островов — группы островов в северо-восточной части Панамского залива Тихого океана, в 70 км к юго-востоку от города Панамы.

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Кроме того, девушка у себя в сторис выложила фотографии с поединка мужа в США.

Как сообщал OBOZREVATEL, Тарас накануне успешно вернулся в большой спорт после полуторагодичного перерыва. На вечере бокса в мексиканском Канкуне 35-летний уроженец Макеевки добыл досрочную победу над 40-летним Эрнесто The Kraken Эспана (31-3-1, 26 КО).