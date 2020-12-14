Жена Коноплянки снялась в соблазнительной фотосессии

Супруга футболиста сборной Украины Евгения Коноплянки Виктория собрала массу восторженных отзывов в Instagram, снявшись в соблазнительной фотосессии.

"Когда ты любишь то, что на тебе надето, одежда обретает жизнь", – говорится в подписи под фото.

В кадре девушка позирует в желтом пиджаке, который пикантно подчеркивает ее бедра и грудь. В комментариях юзеры восхищаются украинкой, отмечая невероятно эффектные фотографии.

Напомним, что Евгений и Виктория поженились в 2014 году после того, как провстречались 6 лет. Виктория также занимается спортом. В свое время получила звание мастера спорта по бадминтону. В 2015 году у пары родилась дочь Злата, а в 2017 - сын Дамир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого год Виктория похвасталась фотосессией с отдыха на Мальдивах.

Супруга игрока "Шахтера" разделась на пляже и выложила снимки в сеть.