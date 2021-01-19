Жена капитана "Динамо" залезла в прорубь. Видео

Жена лидера киевского "Динамо" Сергей Сидорчука, в то время как футболист проводит сборы в жарких Объединенных Арабских Эмиратах, нырнула в ледяную прорубь в Запорожье.

У себя в Instagram Анна выложила небольшое видео, где раздевается, аккуратно залезает в водоем и опускается под воду.

"С Крещением Господним Вас. Пусть Бог благословляет", – написала под видео автор.

Юзеры в комментариях были шокированы таким поступком хрупкой девушки, завалив ее восторженными комментариями.

""Капец, морж", "Я в шоке, мать ну ты даёшь", – написали пользователи.

Ранее Рождественское видеопоздравление семьи Сидорчуков в вышиванках вызвало восторг среди пользователей Facebook.

Сергей и Анна поздравили своих подписчиков стихом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года у Сидорчука родилась двойня – мальчик и девочка .

Также у четы Сидорчуков есть дочка Кира, которая появилась на свет в мае 2015 года.