Жена игрока сборной Украины выставила эротическое фото без бюстгальтера

Жена баскетболиста сборной Украины Максима Пустозвонова Лана Кауфман похвасталась фотографией с египетского отдыха. 7 ноября 2020-го, она подарила спортсмену первенца в одной из клиник Майами.

Несмотря не то, что это стало четвертыми родами для 39-летней Ланы, она по прежнему находится в блестящей физической форме.

У себя в Instagram Кауфман выложила откровенный снимок, на котором запечатлена в сине-желтом наряде, надетом на обнаженное тело.

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Отметим, что избранница Пустозвонова является профессиональной художницей. Участвовала в экспозициях в Нью-Йорке и Риме, проводила персональные выставки в Киеве и по всей Украине.

Отметим, что ранее Кауфман похвасталась фотографией с пляжа, на котором была запечатлена в черном купальнике. Пляжный ансамбль особенно соблазнительно подчеркивал ее роскошную грудь.