Жена Гусева снялась в купальнике и озадачила подписчиков

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,4 т.
Мария Гусева

Жена легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.

Она опубликовала на своей странице в Instagram два снимка в салатовом купальнике и предложила подписчикам выбрать лучшую из них.

Мария Гусева предложила поклонникам выбрать лучшую фотографию
Мария Гусева на фотографии номер два

Большинство людей не смогли определиться и написали в комментариях, что обе фотографии очень хороши. Один из пользователей посетовал на то, что Мария находится слишком далеко, и ему хотелось бы рассмотреть ее с более близкого расстояния.

Один из пользователей пожаловалося на то, что Мария Гусева стоит слишком далеко
В комментариях оценили фигуру Марии

Напомним, что экс-футболист и его супруга сыграли свадьбу в мае 2013 года, а в 2015-м Мария сделала ему подарок на новогодние праздники, родив дочь Александру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена Гусева поразила своим декольте.

Олег Гусев