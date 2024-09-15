Жена голкипера сборной Украины показал себя в откровенном бикини и 'разорвала' Instagram. Фото

Жена украинского голкипера "Реала" Андрея Лунина произвела настоящий фурор в социальных сетях после того, как выложила свои свежие фотографии. Анастасия Томазова похвасталась снимками в бикини, спровоцировав настоящий пожар у поклонников.

В кадре девушка позирует на фоне бассейна, демонстрируя спортивное тело в белом купальнике.

Кроме того, Анастасия показала небольшое видео того, как проходила съемка.

Подписчики 29-летней украинки не смогли пройти мимо такой красоты, завалив нашу соотечественницу восторженными комментариями.

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