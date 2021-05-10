Жена главного тренера сборной Украины по футболу снялась в соблазнительном купальнике. Фотофакт

Супруга главного тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня Кристина, сбежала от холодной украинской весны в жаркую Мексику.

На роскошном побережье Карибского моря стройная и загорела украинка снялась в купальнике, вызвав восторг у своих подписчиков в Instagram.

Отметим, что Кристина в 2018-году родила Руслану вторую дочь - Доминику. 15 декабря 2013 года у пары родилась девочка, которую назвали Мирославой.

Напомним, что для Ротаня это второй брак. С первой женой Марией Игнатьевой знаменитый экс-футболист "Днепра" прожил 10 лет до 2012 года. За это время у них родились трое детей: (Ангелина – 14 лет, Богдан – 12, Захар – 9).