Жена футболиста сборной Украины в бикини поразила своей красотой
Жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, выложив фотографии в бикини.
У себя в Instagram Ольга Гринкевич разместила снимки с отдыха, собрав восторженные комментарии юзеров.
Отметим, что это не первый раз, когда львовянка радует подписчиков пляжной фотосессии.
В августе красотка собрала сотни "лайков", соблазнительными кадрами в купальнике, сделанными в Турции.
Ранее Гринкевич произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.
Красавица поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.