Жена футболиста сборной Украины в бикини поразила своей красотой

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,1 т.
Ольга Гринкевич

Жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, выложив фотографии в бикини.

У себя в Instagram Ольга Гринкевич разместила снимки с отдыха, собрав восторженные комментарии юзеров.

Ольга Гринкевич
Ольга Гринкевич и Марьян Швед
Ольга Гринкевич в красном
Ольга Гринкевич в красном бикини
Ольга Гринкевич на фоне озера
Ольга Гринкевич в машине
Ольга Гринкевич на отдыхе
Ольга Гринкевич
Комментарии под фото

Отметим, что это не первый раз, когда львовянка радует подписчиков пляжной фотосессии.

В августе красотка собрала сотни "лайков", соблазнительными кадрами в купальнике, сделанными в Турции.

Ранее Гринкевич произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.

Красавица поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.

Марьян Швед