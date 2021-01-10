Жена футболиста сборной Украины в бикини поразила своей красотой

Жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа произвела неизгладимое впечатление на своих поклонников, выложив фотографии в бикини.

У себя в Instagram Ольга Гринкевич разместила снимки с отдыха, собрав восторженные комментарии юзеров.

Отметим, что это не первый раз, когда львовянка радует подписчиков пляжной фотосессии.

В августе красотка собрала сотни "лайков", соблазнительными кадрами в купальнике, сделанными в Турции.

Ранее Гринкевич произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.

Красавица поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.