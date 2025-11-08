Жена футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии. Видео

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия произвела фурор в социальных сетях. 26-летняя девушка выложила небольшое видео со своей откровенной фотосессии и просто "взорвала" комментарии в Instagram.

Видео дня

Юзеры не смогли пройти мимо кадров красавицы в белье, завалив ее восторженными отзывами и признаниями в любви.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим полюбоваться снимками и кратким роликом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анастасия оказалась в центре внимания после эмоционального сообщения в своем Telegram-канале. Она рассказала о неприятном инциденте, связанном с няней, которая работает в их семье.

По словам девушки, она случайно услышала, как няня, находясь на втором этаже их дома, негативно отзывалась о семье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!