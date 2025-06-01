Жена футболиста сборной Украины снялась в купальнике с разрезом на груди и поразила Instagram. Фото

Жена украинского защитника "Борнмута" Ильи Забарного Ангелина показала, как провела первый день лета и собрала огромное количество восторженных комментариев. У себя в Instagram киевлянка разместила несколько снимков в купальнике.

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Особое внимание юзеров привлек необычный наряд с ассиметричным разрезом на груди.

Ангелина и Илья поженились летом 2023 года. Девушка хорошо знает три языка: английский, французский и испанский. Она училась на факультете испанской филологии в университете имени Шевченко в Киеве.

Раньше, до переезда в Англию, Ангелина работала в сфере продвижения в соцсетях, а в студенческие годы подрабатывала преподавателем английского.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что "Борнмут" хочет выручить за Забарного не менее 59,5 млн евро (50 млн фунтов). Именно с этой суммы они готовы рассмотреть продажу 22-летнего воспитанника киевского "Динамо".

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