Жена футболиста сборной Украины разделась топлес на Сейшелах и поразила формами. Фото

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" Александра Зубкова в то время, как ее муж выступает в УПЛ, отдыхает на тропических островах. Анна отправилась на Сейшелы.

У себя в Instagram вторая половинка футболиста сборной Украины выложила настоящий фотоотчет о своем досуге, вызвав восторг у подписчиков. Поклонники не смогли пройти равнодушно мимо внешности украинки, завалив ее комплиментами.

Особое внимание было приковано к откровенным снимкам, на которых Зубкова лежит на пляже на животе топлес.

Отметим, что это Анна Зубкова часто проводит свой досуг на тропических островах, о чем оперативно отчитывается перед друзьями в соцсетях. Не так давно 29-летняя красотка снялась в бикини на берегу Атлантического океана.

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