Жена футболиста сборной Украины разделась на пляже Мальдив и поразила сеть фигурой в бикини. Фотофакт

Жена полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судаков произвела настоящий фурор в социальных сетях. Лиза Передняя (девичья фамилия) снялась в небольшой фотосессии на Мальдивах.

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На снимках Елизавета позирует на фоне белоснежного песка тропического пляжа в Индийском океане, демонстрируя поклонникам свои роскошные формы.

Соблазнительные снимки девушки спровоцировали пожар в комментариях. Подписчики называют фигуру красотки "невероятной", и отправляют ей смайлы с сердечками.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить всю красоту нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZ.UA, Судаков и Передняя стали родителями в апреле 2022 года. У пары родилась долгожданная дочка, которую назвали Миланой.

За несколько месяцев до родов тогда еще 19-летний хавбек выложил фотосессию с беременной Лизой.

28 января Судаков и "Шахтер" подписали новый долгосрочный контракт.

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