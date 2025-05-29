Жена футболиста сборной Украины разделась на балконе отеля в Испании до бикини и произвела фурор в Instagram. Фото

Супруга голкипера сборной Украины и мадридского "Реала" Андрея Лунина произвела настоящий фурор среди поклонников новой серией откровенных снимков с отдыха в Испании. 29-летняя Анастасия попозировала на балконе роскошного отеля Ikos Porto Petro в стильном белом бикини, подчеркнувшем её загар и идеальные формы.

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Анастасия предстала перед камерой в минималистичном купальнике с плетеными деталями, выгодно подчеркивающем её стройную талию, подтянутый пресс и женственные бедра. На одном из снимков видна татуировка на боку с надписью KISS HERE, что вызвало отдельный всплеск эмоций в комментариях под публикацией.

Болельщики буквально накинулись на кадры с восхищением, осыпав Томазову комплиментами. Многие отметили её естественную красоту, выразительные черты лица и уверенность в себе. "Жена чемпиона!", "Богиня в белом" — такие и похожие комментарии заполнили ленту.

Перед тем, как Лунин вместе со сборной Украины отправиться на турнир в Канаду, он с женой и ребенком проводят время на Средиземноморском побережье Майорки.

Анастасия не впервые приковывает к себе внимание в соцсетях. Красавица любит сниматься в купальниках и демонстрировать свое тело.

Будущая возлюбленная украинского вратаря родилась и выросла в Днепре. С детства очень любила петь и рисовать. Однако, несмотря на походы на матчи "Днепра", с Андреем Луниным, который с 2015-го по 2017-й выступал за этот клуб, Анастасия познакомилась не на какой-то футбольной тусовке или в подтрибунных кулуарах, а через интернет.

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