Жена футболиста сборной Украины на балконе отеля в Польше разделась до купальника и поразила своими формами. Фото

Супруга национальной сборной Украины Владислава Кочергина произвела настоящий фурор среди своих подписчиков соблазнительным фотосетом. В то время, когда ее муж отпахивает в матчах чемпионата Польши за "Ракув", Карина поехала отдыхать на курорт в Вислу.

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У себя в Instagram красотка выложила несколько снимков с отеля Crystal Mountain. На балконе одного из номеров Кочергина устроила мини-фотосессию, раздевшись до купальника.

Такой поступок украинки спровоцировал настоящий пожар в комментариях. Друзья и поклонники девушки завалили ее восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZ.UA., в феврале Кочергин отметился феноменальным ударом в 22-м туре чемпионата Польши. 28-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и под конец первого тайма забил единственный гол в матче против "Гурника Забже".

Отметим, что Карина не первый раз поражает сеть откровенными кадрами. Так, в 2020 году, будучи еще в статусе невесты, она снялась в "обалденной фотосессии".

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