Жена футболиста Малиновского вызвала гнев в сети постом о 'братстве' украинцев и россиян

В неприятную ситуацию попала супруга украинского футболиста итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского. Днем в четверг, 17 февраля, Роксана опубликовала в сети пост блогера из Калининграда с призывом к россиянам не считать украинцев врагами. Однако это вызвало негативную реакцию у многих ее фолловеров.

Сообщения девушки появились на ее странице в Instagram, которую она позже закрыла для посторонних посетителей. Малиновская перепостила картинку россиянина с двумя протянутыми для рукопожатия руками цветов флагов Украины и России. "Украина нам не враги, а братья", – писалось под кадром.

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Сначала Роксана поддержала эту мысль, но затем решила удалить фото из "сторис" после того, как некоторые пользователи начали ее упрекать в пособничестве российской пропаганде. Однако красавица нашла что ответить, хотя ее утверждение и не бесспорны.

"Целью моих слов было то, что войну не ведут простые люди, а не отрицание войны как таковой. Я в курсе, что наша страна воюет с Россией и что происходит на Донбассе", – попыталась объяснить свою позицию супруга популярного футболиста.

А позже даже решила записать видеообращение.

"Естественно, я, как и все мы, хочу, чтобы у нас в стране наконец-то был мир и покой. И конечно же, я хочу, чтобы Крым снова стал Украиной. Не понимаю, зачем навешивать ярлыки. Мне и моей семье Россия никогда не была ни близка, ни родна. Почему вы думаете, что может быть по-другому", – сказала Роксана на камеру.

"Моя родина – Украина, и по-другому быть не может. Всем мира и добра", – подытожила Малиновская, закрывая дискуссию с пользователями сети.

Реакция футболиста на переписку жены на политическую тему пока что неизвестна. В четверг Руслан сыграл 65 минут за "Аталанту" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против греческого "Олимпиакоса" и помог команде победить 2:1.

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