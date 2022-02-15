Жена футболиста Малиновского в День Валентина поздравила 'итальянца' Коваленко

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Супруга футболиста сборной Украины Руслана Малиновского, который забил фантастический гол "Ювентусу", на День святого Валентина поздравила не только своего мужа. Роксана послала теплые слова Виктору Коваленко – еще одному украинскому футболисту, выступающему в чемпионате Италии за "Специю". Бывший полузащитник "Шахтера" 14 февраля отметил день рождения: уроженцу Херсона исполнилось 26 лет.

На своей странице в Instagram Роксана Малиновская опубликовала совместную фотографию футболистов со своими "половинками" и в такой день пожелала Виктору море любви.

Коваленко год назад перебрался в "Аталанту", где составил компанию Малиновскому, а теперь выступает за "Специю". А его будни скрашивает любимая Анастасия.

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Роксана же получила признание в любви от супруга.

А также с самого утра – огромный букет роз.

Вечер Малиновские проводили тоже в романтичной обстановке – за бокалом вина в ресторане.

Напомним, Руслан и Роксана познакомились в 2013 году. Спустя три года они женились, а в 2019-м у них родилась дочь Оливия.

В конце марта сборная Украины сыграет с Шотландией в плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2022.

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Ранее супруга Малиновского одела семью в рождественские наряды.