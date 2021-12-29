Жена футболиста Малиновского похвасталась необычным Рождеством в Эмиратах

Во время небольшой паузы в чемпионате Италии украинский футболист Руслан Малиновский свозил свою супругу и маленькую дочку на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Однако в отличие от многих туристов в Дубае, которые сразу же отправляются на пляжи, наши соотечественники провели праздник в необычных местах.

Недавно жена Малиновского одела семью в рождественские наряды в Италии, теперь же Роксана повторила этот "трюк" в Эмиратах.

Фотографии девушка выложила на своей странице в Instagram, поздравив всех с католическим Рождеством.

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Семья Малиновских посвятила время также посещению огромного аквариума.

"Мы с Оливией просто обожаем подводный мир... Я могу часами смотреть на море и плавать под водой, Оливка без ума от рыбок, так что она была самым счастливым ребенком на свете", – поделилась впечатлениями Роксана.

Посетили украинцы и местные достопримечательности архитектуры.

Супруга футболиста нашла время и для личных фото. "Как хорошо, когда одежду можно придумывать самой", – порадовалась Роксана своему хобби. Напомним, у нее есть свое ателье пошива одежды.

После поездки на Ближний Восток семья возвращается в Бергамо, где и встретит Новый год.

Следующий матч "Аталанта" украинского полузащитника сыграет 6 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Руслан Малиновский объяснил переход на украинский язык.

Недавно команда Малиновского со скандалом отказалась от рождественской формы.

А жены Зинченко и Яремчука стали на коньки в Нью-Йорке.