Жена экс-тренера сборной Украины по футболу разделась на пляже Барселоны и произвела фурор фигурой в купальнике. Фото

Жена бывшего главного тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня решила свой 39-й день рождения отпраздновать в Испании. Кристина Раевская (девичья фамилия) выложила фотографию из Барселоны, собрав массу восторженных отзывов в соцсетях.

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На снимке Кристина в купальнике и прозрачной накидке позирует на фоне тропических деревьев и белоснежного песка. Подписчики завалили красотку комплиментами, восхищаясь ее красотой.

Напомним, что Руслан и Кристина поженились в 2013 году. 15 декабря 2013 года у пары родилась девочка, которую назвали Мирославой.

В 2018-м Ротань в пятый раз стал отцом. Накануне нового года вторая жена бывшего футболиста родила ему вторую дочь - Доминику.

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Как сообщал OBOZ.UA , Ротань в первом браке десять лет прожил с Марией Игнатьевой. Вместе пара была 10 лет до 2012 года, за это время у них родились трое детей: (Ангелина – 15 лет, Богдан – 13, Захар – 11).

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