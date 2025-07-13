Жена экс-футболиста сборной Украины снялась обнаженной. Видео

Супруга бывшего футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова произвела настоящий пожар в Instagram своей фотосессией. Лиза Третьякова выложила несколько кадров со съемки, спровоцировав бурное обсуждение у подписчиков.

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Лиза в кадре одета в черное латексное белье. На ней длинные до локтей перчатки сделанные из такого же материла. Дополнял образ латексные чулки на подтяжках.

Поклонники девушки завалили ее восторженными комментариями, отмечая невероятную красоту главной героини.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года Елизавета Третьякова угодила в языковый скандал. Молодая женщина во время общения с подписчиками однозначно заявила, что не собирается переходить на украинский язык.

Отметим, что это не первый раз когда Лиза собирает лайки своими снимками. Несколько лет назад она восхитила сеть снимками топлес.

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