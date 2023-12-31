Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

Супруга знаменитого чешского бойца смешанных единоборств (ММА) Карлоса Вемолы по прозвищу Терминатор собрала массу восторженных комментариев под своими фотографиями с пляжного отдыха. 34-летнюю Лелу Цетерову в местной прессе называет Силиконовой красавицей, за страсть к пластическим операциям.

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Бывшая модель Playboy в свое время увеличила и грудь, и губы. Приложились хирурги и к некоторым другим частям тела девушки.

В 2019-м Лела родила Вемоле дочку Лили, а в 2021 году пара поженилась и с тех пор неразлучна.

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