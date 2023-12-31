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Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
2,0 т.
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

Супруга знаменитого чешского бойца смешанных единоборств (ММА) Карлоса Вемолы по прозвищу Терминатор собрала массу восторженных комментариев под своими фотографиями с пляжного отдыха. 34-летнюю Лелу Цетерову в местной прессе называет Силиконовой красавицей, за страсть к пластическим операциям. 

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Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

Бывшая модель Playboy в свое время увеличила и грудь, и губы. Приложились хирурги и к некоторым другим частям тела девушки. 

Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

В 2019-м Лела родила Вемоле дочку Лили, а в 2021 году пара поженилась и с тех пор неразлучна.

Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить внешность избранницы чешского чемпиона.

Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото
Жена чешского Терминатора поразила формами в купальнике. Фото

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