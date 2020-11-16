Жена Буяльского выложила откровенное фото, рассказав о своей силиконовой груди

Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского рассказала, какие части тела исправила с помощью пластических хирургов.

По словам девушки, она всегда очень хотела себе пышные губы и привлекательный бюст.

"Мне хотелось более пышные губы - я их сделала! Мне нравится, мужу и моим близким – тоже, это же прекрасно. От природы у меня небольшая грудь, а после родов так вообще не стало. Я хотела более женственных форм, хотела больше нравится себе, мужу, спокойно носить более открытые наряды и не переживать о декольте. Поэтому, я увеличила грудь. И я счастлива, – написала Алина у себя в Instagram, сопроводив пост соблазнительным снимком в белье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина выложила свои фото в маленьком купальнике с отдыха в турецком Бодруме и собрала огромное количество восторженных комментариях.

Кроме того Буяльская показала себя в соблазнительном бикини-"обманке".