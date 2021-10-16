Жена Буяльского снялась в эротической фотосессии

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
2,0 т.
Алина Буяльская

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского накануне своих родов решила порадовать друзей и поклонников в Instagram, выложив фото с эротической фотосессии. В кадре Алина Буяльская позирует в брюках и пиджаке, который надет на голое тело.

Снимок не скрывает большого живота 26-летней уроженки Винницкой области.

"Начнём утро с этой красивой фотки. Интересно,кто угадает дату моих родов?" – озадачила поклонников девушка.

Алина Буяльская

Напомним, что Алина и Виталий познакомились в социальных сетях еще когда она была в 9-м классе, а он в 11-м.

Видео дня
Алина и Виталий Буяльские вместе с дочкой Златой
Алина Буяльская в черном белье
Алина Буяльская без бюстгальтера

Спустя 2 года после последнего звонка Алины, пара вновь встретилась и уже не расставалась. В 2017 футболист и красавица сыграли свадьбу, а через год родилась дочка Злата.

Алина Буяльская любит сниматься в фотосессиях
Алина Буяльская беременная вторым ребенком

У Алины Буяльской два образования: она отучилась на политолога и визажиста.

Алина Буяльская

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Алина произвела настоящий фурор на своих подписчиков в Instagram, снявшись в купальнике-обманке.

До этого девушка поразила фоловеров в Instagram своим откровенным бикини.

Виталий Буяльский