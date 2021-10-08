Завтраком в бассейне украинская чемпионка Терлюга попрощалась с Мальдивами

Андрей Фоменко
Андрей Фоменко
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Завтраком в бассейне украинская чемпионка Терлюга попрощалась с Мальдивами

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 Анжелика Терлюга поделилась со своими поклонниками последними фотографиями с Мальдивских островов. Украинская спортсменка-красавица провела там медовый месяц с мужем Владимиром.

На своей страничке в Instagram девушка рассказала, что ее мечта воплотилась в реальность.

Анжелика Терлюга с мужем

"Мальдивы – это рай для двоих. Это было потрясающее путешествие. Я выполнила три пункта из своего wish list уже в этом году", – написала Анжелика.

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Анжелика Терлюга с мужем в море.

Каратистка показала, как прошел "самый лучший завтрак" в ее жизни. Молодожены принимали еду в пляжных нарядах прямо в бассейне.

Анжелика Терлюга с мужем в бассейне.

Девушка поведала, что ей грустно, поскольку заканчивается отдых, но она счастлива, что побывала на Мальдивах. И приложила необычную романтическую фотографию под водой.

Анжелика Терлюга с мужем на Мальдивах.

Напомним, Терлюга вышла замуж в сентябре, вернувшись с Олимпиады в Токио.

Анжелика Терлюга вышла замуж в 2021 году.

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