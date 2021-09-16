YouTube-блогер, ставший непобедимым боксером, опубликовал фото с обнаженной девушкой

YouTube-блогер Джейк Пол, который около двух лет назад решил стать боксером, опубликовал крайне откровенный снимок со своей девушкой Джулией Роуз. Фото появилось на его странице в Instagram.

В кадре его подруга позирует без бюстгальтера и в белых стрингах. Пышная грудь Роуз прикрыта лишь рукой Пола.

"Безграничность", – коротко подписал снимок блогер.

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Отметим, что Джулия обрела известность несколько лет назад после того, как вместе с другой моделью Лорен Саммер показала обнаженную грудь во время матча Главной лиги бейсбола (MLB) в США. За эту выходку им навсегда запретили посещать поединки MLB.

С тех пор ее популярность постепенно растет. Сейчас на ее страницу в Instagram подписались 666 тысяч человек. OBOZREVATEL предлагает своим читателям оценить несколько фотографий из ее профиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Джейк Пол одержал четвертую победу в профессиональном боксе, победив раздельным решением судей бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли.

До этого он провел три боя, все из которых закончились нокаутами в его исполнении.