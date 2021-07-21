Вторая ракетка мира в купальнике снялась для знаменитого журнала

Лучшая теннисистка Японии Наоми Осака, которая занимает второе место в рейтинге WTA, впервые попала на обложку знаменитого журнала Sports Illustrated. На фотографии, которая размещена на первой странице издания, она позирует в цельном купальнике.

В Instagram Sports Illustrated также появились и другие снимки, сделанные в ходе пляжной фотосессии со спортсменкой. На них она позирует в одежде разных фасонов и цветов.

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Осака заявила, что для нее является большой честью попадание на обложку такого известного журнала.

"Для меня стало большой честью быть первой представительницей японского и гаитянского происхождения на обложке Sports Illustrated. Мои воспоминания о журнале связаны с историями таких знаменитостей, как Тайра Бэнкс и Бейонсе. Я взрослела и видела многих невероятных женщин, которые попадали на обложку, поэтому для меня это событие является исполнением мечты", – призналась Осака.

Напомним, что в конце мая Наоми снялась с Roland Garros после того, как ей угрожали дисквалификацией за отказ от послематчевых интервью. Спортсменка признала, что столкнулась с психологическими проблемами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпиада в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, станет для нее первым турниром после возвращения. Осака заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых участников Игр.