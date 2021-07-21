Вторая ракетка мира в купальнике снялась для знаменитого журнала

Михаил Морозов
Михаил Морозов
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Наоми Осака

Лучшая теннисистка Японии Наоми Осака, которая занимает второе место в рейтинге WTA, впервые попала на обложку знаменитого журнала Sports Illustrated. На фотографии, которая размещена на первой странице издания, она позирует в цельном купальнике.

В Instagram Sports Illustrated также появились и другие снимки, сделанные в ходе пляжной фотосессии со спортсменкой. На них она позирует в одежде разных фасонов и цветов.

Наоми Осака в салатовом купальнике
Наоми Осака в белом купальнике
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Наоми Осака на пляже
Наоми Осака возле воды

Осака заявила, что для нее является большой честью попадание на обложку такого известного журнала.

"Для меня стало большой честью быть первой представительницей японского и гаитянского происхождения на обложке Sports Illustrated. Мои воспоминания о журнале связаны с историями таких знаменитостей, как Тайра Бэнкс и Бейонсе. Я взрослела и видела многих невероятных женщин, которые попадали на обложку, поэтому для меня это событие является исполнением мечты", – призналась Осака.

Наоми Осака на обложке

Напомним, что в конце мая Наоми снялась с Roland Garros после того, как ей угрожали дисквалификацией за отказ от послематчевых интервью. Спортсменка признала, что столкнулась с психологическими проблемами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олимпиада в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа, станет для нее первым турниром после возвращения. Осака заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых участников Игр.

Наоми Осака