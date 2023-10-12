'Всего 100 тысяч?' Секс-символ женского футбола отшила знаменитость после непристойного предложения. Фото красотки

Нападающая сборной Швейцарии Алиша Леманн призналась, что ей делал непристойное предложение один из знаменитых в мире мужчин. Футболистке английской "Астон Вилле" готовы были заплатить 100 тысяч евро за одну ночь. При этом имени своего поклонника 24-летняя спортсменка не назвала.

Об этом она заявила в интервью подкасту Dir Tea Talk, пишет британский таблоид The Sun. По словам Леманн, она категорически отвергла такое предложение, а так же возмутилась предложенной сумме. Швейцарка добавила, что виделась с мужчиной на одном из мероприятий.

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"Я приехала в Майами, увиделась со своим друзьями в клубе. Мне пришло сообщение на мобильный, на которое я не ответил, но затем тот же человек отправил сообщение телохранителю. Сообщения пришли от очень известного человека. Ранее мы столкнулись на каком-то мероприятии. В сообщении говорилось: "Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков, чтобы провести с ней ночь". Но мой ответ был – ни в коем случае! И всего 100 000? Самое безумное заключается в том, что у меня все еще есть его сообщение в телефоне. Это немного глупо. Я не могу назвать его имя. Но он очень, очень хорошо известен на международном уровне", – рассказала Леманн.

Отметим, что сейчас швейцарская футболистка состоит в отношениях с бразильцем "Астон Виллы" Дугласом Луисом, а ранее встречалась с партнершей по сборной Рамоной Бахманн.

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