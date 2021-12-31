Влада Зинченко похвасталась видом Нью-Йорка с высоты

Пока украинский футболист Александр Зинченко выступает за "Манчестер Сити" в Англии, его супруга Влада Седан улетела в США. Вместе с женой форварда "Бенфики" Романа Яремчука, Кристиной, популярная телеведущая покаталась на коньках в парке под открытым небом, а затем забралась на один из небоскребов Нью-Йорка.

Свежие кадры Влада показала на своей странице в Instagram. "Какой вид!" – восхищенно написала красавица под фото со смотровой площадки Summit One Vanderbilt.

Девушка забралась на 58-й этаж здания на высоту 355 метров! Отсюда открывается прекрасный вид на город, в том числе Эмпайр-Стейт-Билдинг.

Видео дня

И конечно же, запечатлела себя среди посетителей.

Телеведущая не устает восхищаться Нью-Йорком и, в частности, тем, как американцы украшают дома на Рождество.

По самому мегаполису жена футболиста прогулялась в разных нарядах.

И попробовала быть похожей на американку.

Напомним, в 2020 году Влада вышла замуж за Александра, а в августе 2021-го родила дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Рождества с любимым в Нью-Йорке саблистка Харлан попрощалась с другом.

Недавно Влада Седан поздравила Александра Зинченко с юбилеем фотографией в постели.