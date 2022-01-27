Влада Седан блеснула в необычных 'галошах' в Манчестере. Фотофакт

Влада Седан, жена звездного украинского футболиста Александра Зинченко, побаловала поклонников новыми фотографиями. Известная телеведущая отметилась в нескольких местах в Манчестере, где муж выступает за "Сити".

На очередном фото на своей странице в Instagram девушка предстала в нежном образе в итальянском ресторане San Carlo Bottega. Композицию дополнили тарелка спагетти с морепродуктами и бокал напитка с цветочком.

А позже девушка поразила фанатов необычным нарядом в темно-коричневых тонах. Один из поклонников в шутку назвал высокие сапоги "галошами", рассмешив других фолловеров Влады и собрав много "лайков". Свои же симпатии красавице выразили десятки тысяч ее подписчиков.

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На данный момент за страницей телеведущей следят 553 тысячи человек!

Также Влада Седан поделилась недавним фото в семейном кругу – с дочерью Евой и двумя французскими бульдогами.

Молодая мама не боится предрассудков и частенько показывает снимки с девочкой, которой скоро исполнится полгода.

Родилась дочь футболиста 1 августа 2021 года.

Однако периодически Влада позволяет себе расслабиться и отвлечься от пеленок – как во время недавней поездки в Нью-Йорк.

Муж красотки выступает за "МанСити" с 2016 года и имеет контракт до лета 2024-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, Влада Зинченко похвасталась видом Нью-Йорка с высоты.

Недавно Влада Седан поздравила Александра Зинченко с юбилеем фотографией в постели.