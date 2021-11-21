Вице-чемпионка Украины по бодибилдингу произвела фурор на "Україна має талант". Видео

31-летняя Юлия Каверина получила четыре "Да" на шоу "Україна має талант", станцевав зажигательный тверк. Киевлянка, которая в 2016 году завоевала "серебро" чемпионата Украины по бодибилдингу в категории спорт-модель, после неудач в личной жизни решила переквалифицироваться в танцовщицу, и это ей удачно удалось.

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Юля по образованию юрист, а работает координатором проектов, в компании, занимающейся клиническими исследованиями.

В 2018-м девушка решила заняться тверком и серьезно преуспела в этом.

Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот и Жан Беленюк по-достоинству оценили выступление спортсменки, единогласно проголосовав за нее.

Также фурор Юля произвела и среди поклонников в Youtube. Под ее роликом украинцы восхищаются талантом танцовщицы.

Остался под впечатлением и ведущий проекта Евгений Решетник, который привел на съемки свою жену, Кристину.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить талант спортсменки, а также ее внешность.