Вице-чемпионка Украины по бодибилдингу произвела фурор на "Україна має талант". Видео

Максим Иншаков
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Юлия Каверина

31-летняя Юлия Каверина получила четыре "Да" на шоу "Україна має талант", станцевав зажигательный тверк. Киевлянка, которая в 2016 году завоевала "серебро" чемпионата Украины по бодибилдингу в категории спорт-модель, после неудач в личной жизни решила переквалифицироваться в танцовщицу, и это ей удачно удалось.

Юлия Каверина с серебряной медалью
Юлия Каверина перед турниром по бодибилдингу (2016 год)
Юлия Каверина на выступлениях
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Юля по образованию юрист, а работает координатором проектов, в компании, занимающейся клиническими исследованиями.

Юлия Каверина (2016 год)

В 2018-м девушка решила заняться тверком и серьезно преуспела в этом.

Юлия Каверина

Сергей Притула, Ксения Мишина, Евгений Кот и Жан Беленюк по-достоинству оценили выступление спортсменки, единогласно проголосовав за нее.

Юлия Каверина на пляже

Также фурор Юля произвела и среди поклонников в Youtube. Под ее роликом украинцы восхищаются талантом танцовщицы.

Комментарии под видео

Остался под впечатлением и ведущий проекта Евгений Решетник, который привел на съемки свою жену, Кристину.

Евгений и Кристина

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить талант спортсменки, а также ее внешность.

Юлия Каверина
Юлия Каверина
Юлия Каверина возле бассейна
Юлия Каверина в гостиничном номере
Юлия Каверина на курорте
Юлия Каверина на тренировке
Юлия Каверина
Украина"Україна має талант"