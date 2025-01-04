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Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

Максим Иншаков
Раздевалка
1 минута
1,5 т.
Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

Видео, снятое в тренажерном зале, где девушки занимаются топлес, стало настоящим хитом в соцсетях. В шуточном ролике, опубликованном в сети Х (бывший Twitter), показывается, как некая девушка заходит в зал, а на входе висит табличка с надписью: "No shirts allowed" ("Рубашки запрещены"). Сняв верхнюю одежду, она отправляется тренироваться, демонстрируя спокойствие и уверенность.

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С момента публикации 2 января видео собрало более 6,5 миллионов просмотров. В кадре посетительница в спортивных легинсах проходит мимо стойки с администратором, которая также сидит топлес, что добавляет игривого оттенка происходящему. Атмосфера видеоролика построена на иронии и необычности такого правила.

Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

Подписчики бурно отреагировали на видео, обсуждая как саму идею, так и реакцию зрителей. В подписи к ролику автор отметил: ("Тренажерные залы топлес – вряд ли магазины женской спортивной одежды будут рады этому").

Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

Клип, созданный в юмористическом стиле, вызвал множество комментариев, где пользователи обсуждали, насколько это реальная ситуация или просто забавная постановка. Мужскую часть аудитории особенно взволновал вопрос, где находится это заведение.

Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

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