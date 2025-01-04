Видео из тренажерного зала, где девушки обязаны заниматься топлес, собрало 6 млн просмотров за 2 дня

Видео, снятое в тренажерном зале, где девушки занимаются топлес, стало настоящим хитом в соцсетях. В шуточном ролике, опубликованном в сети Х (бывший Twitter), показывается, как некая девушка заходит в зал, а на входе висит табличка с надписью: "No shirts allowed" ("Рубашки запрещены"). Сняв верхнюю одежду, она отправляется тренироваться, демонстрируя спокойствие и уверенность.

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С момента публикации 2 января видео собрало более 6,5 миллионов просмотров. В кадре посетительница в спортивных легинсах проходит мимо стойки с администратором, которая также сидит топлес, что добавляет игривого оттенка происходящему. Атмосфера видеоролика построена на иронии и необычности такого правила.

Подписчики бурно отреагировали на видео, обсуждая как саму идею, так и реакцию зрителей. В подписи к ролику автор отметил: ("Тренажерные залы топлес – вряд ли магазины женской спортивной одежды будут рады этому").

Клип, созданный в юмористическом стиле, вызвал множество комментариев, где пользователи обсуждали, насколько это реальная ситуация или просто забавная постановка. Мужскую часть аудитории особенно взволновал вопрос, где находится это заведение.

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