Ведущая пришла на эфир Лиги чемпионов в глубоком декольте и поразила болельщиков. Фото

Албанская спортивная ведущая Ева Мурати произвела настоящий фурор в сети после очередного вечера Лиги чемпионов. 30-летняя актриса и модель вышла в эфир в эффектном платье с глубоким декольте, чем сразу спровоцировала огромный ажиотаж у болельщиков.

За несколько дней ее фотография собрала более миллиона просмотров в интернете.

Ева Мурати родилась 25 мая 1995 года в Эльбасане, а с шести лет жила в Тиране.

В юности занималась театром, участвовала в олимпиадах и окончила юридический факультет Тиранского университета.

В шоу-бизнес она пришла в 15 лет через рекламу и модельные проекты. В 2013 году дебютировала в кино ("The Outlaw"), а затем снималась в фильмах Ti mund të më quash Xhon и сериале Skanderbeg. Сейчас работает над проектом Familja Kuqezi.

На телевидении Мурати начинала на Agon Channel, где вела программы "Antilope" и "Duartrokitje".

Позже перешла на Vizion Plus, где вела конкурс "Мисс Вселенная Албания" и шоу VIP Zone. В последние годы она известна как ведущая студий Лиги чемпионов УЕФА и спортивных программ на Tring Sport.

Мурати активно сотрудничала с крупными брендами (Albtelecom, Vodafone, B52), появлялась в клипах и на обложках журналов. Она также играла в театре, в том числе в "Трёхгрошовой опере" Брехта и мюзикле по Шекспиру.

Помимо карьеры, Ева известна как феминистка, защитница прав животных и сторонница гендерного равенства. Она свободно говорит на албанском, английском, итальянском и испанском языках, а из футбольных клубов поддерживает туринский "Ювентус".

