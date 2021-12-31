'Ведущая года': блондинка в России 'порвала' спортивный телеэфир

Необычное поведение телеведущей во время телевизионного эфира хоккейного матча в России вызвало иронические отзывы в сети. Эпизод случился в телестудии в перерыве игры в Континентальной хоккейной лиги в Казани.

Один из ведущих обсуждал с экспертом события на площадке с участием местной команды "Ак Барс". А его коллега-девушка в течение нескольких минут лишь улыбалась в камеру. Видео появилось на странице группы SBC в Facebook.

Лишь в конце блондинка неожиданно взяла слово, чем, похоже, даже удивила своих партнеров по эфиру. А эксперт не смог сдержать улыбку. "Какая прекрасная аналитика. Смотрим третий период и болеем за "Ак Барс", – сказала девушка.

Видео дня

В соцсетях ее уже поспешили назвать "ведущей года" и выложили сценарий проведения телестудии. На нем заданием Ани, как оказалось, было стоять, не двигаться и улыбаться.

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