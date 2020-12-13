В ЮАР футболист сборной сгорел заживо после ДТП. Видео

Защитник сборной ЮАР и клуба "Мамелоди Сандаунc" Мотджека Мадиша погиб в ДТП в пригороде Йоханнесбурга, сообщает TimesLives.

25-летний Мадиша вместе с приятелем возвращался домой после праздника, посвященного 50-летию клуба.

Предварительное расследование показало, что Мадиша, будучи за рулем суперкара, не справился с управлением и врезался в столб освещения. После удара тело пассажира выбросило из салона. Водитель оказался зажат искореженным металлом и сгорел.

На следующий день после трагедии "Сандаунс" впустил пресс-релиз, в котором опроверг информацию о том, что Мадиша приехал с мероприятия, организованного клубом.

Команда действительно отмечала свой юбилей в конференц-центре Sandton, но игрок там не присутствовал.

"Сообщения о том, что Мадиша присутствовал на торжественном мероприятии в субботу, являются ложными и безрассудными! Мотджека Мадиша не участвовал в праздновании", - говорится в заявлении.

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