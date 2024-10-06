Скандал в Турции. Девушку-арбитра отстранили из-за ее секс-видео с инспектором ФИФА, которое утекло в сеть

24-летняя девушка-арбитр Элиф Караарслан угодила в громкий скандал после того, как видео ее секса с 61-летним инспектором ФИФА Орханом Эрдемиром утекло в сеть. После того, как ролик стал достоянием общественности и завирусился в социальных сетях Федерация футбола Турции аннулировала лицензии главных героев съемки.

Видео дня

Караарслан является судьей низшей лиги Турции. Свою футбольную карьеру она начал в спортивном клубе "Либаде", а позже выступала в "Бакыркёй Генчликспор" и "Бешикташе".

Элиф завершила свою футбольную карьеру после серьезной травмы. В 16 лет играя за "Бешикташ" она получила разрыв передних крестообразных связок.

В этот период на нее произвела впечатление иностранная женщина-рефери, которую она увидела в социальных сетях, и она повторить ее путь. Для этого Элиф окончила факультет спортивных наук Университета Мармара.

Свой первый матч не как игрок, а уже в качестве второго рефери она провела 29 февраля 2020 года.

Эффектная внешность турчанки позволило ей за короткий срок собрать приличную базу подписчиков в социальных сетях. На момент публикации новости за девушкой следят 358 тысяч подписчиков в Instagram.

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