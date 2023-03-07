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В третий раз. Тренер "Динамо" женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
4 минуты
2,9 т.
Валерия Солод

Помощник главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев женился в третий раз. Избранницей 39-летнего чемпион Украины стала Валерия Солод. Как написано на странице в Instagram девушки, она позиционирует себя как "актрису, модель, филантропа и активистку".

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В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото

Валерия также появлялась на обложках модных журналов. Судя по фотографиям в социальных сетях, девушка не стесняется и достаточно откровенных фотосессий.

В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться выбором помощника Луческу.

В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото
В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото

Олег Гусев уже был дважды женат. До 2013 года на девушке Олесе. У них в 2005 году родился сын Алексей.

Затем Гусев развелся, женившись второй раз. Мария Гусева в 2014-м родила ему дочь Александру. Осенью 2021-го пара развелась.

В третий раз. Тренер ''Динамо'' женился на модели, любящей сниматься топлес. Фото

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