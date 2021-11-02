В США устроили турнир среди "голых" спортсменок. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Поединки прошли в Лас-Вегасе

В США возобновились поединки Lingerie Fighting Championships – единственного промоушена женских смешанных единоборств (MMA) где спортсменки выступают практически голыми. На этих выходных в рамках LFC в Лас-Вегасе состоялось семь боев на Booty Camp 3D в Лас-Вегасе.

Lingerie Fighting Championships

В главном событии Ла Скорпиона победила Вулкану решением судей.

Девушки борятся полуголыми
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Впервые мероприятие прошло 5 лет назад и подверглось жесткой критике за сексизм.

Спортсменки выступают в откровенных нарядах

Никола Миллер из благотворительной организации "Женщины в спорте" в интервью The Sun сказала: "Что можно сказать об этом спорте, если девушкам приходится раздеться, чтобы участвовать в соревнованиях?".

Девушки соревнуются почти без одежды

Но организаторы мероприятия и участники отрицают любые обвинения в сексизме, утверждая, что женщины рады принять участие в поединках.

Lingerie Fighting Championships вызвал бурю возмущений в прессе

Генеральный директор LFC Шон Доннелли с иронией прокомментировал статью с критикой его организации.

Спортсменки отличаются откровенными нарядами

"Хотя я не верю, что в LFC есть что-то сексистское, мне всегда смешно, что эти истории всегда сопровождаются как можно большим количеством наших фотографий: "О, демонстрировать женщин в нижнем белье - сексизм! Вот фото. Разве это не ужасно? Вот еще одно".

Ла Скорпиона победила Вулкану решением судей.
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