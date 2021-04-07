В сети восхитились снимками жены Малиновского в купальнике

Жена украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана поделилась с подписчиками серией фотографий с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась вместе с семьей.

На странице в Instagram она решила показать фанатам свою коллекцию купальников, снявшись в четырех из них. Отметим, что один из пляжных нарядов возлюбленной футболиста выполнен в черно-синих цветах "Аталанты".

"Некоторые спрашивают, от чего же я отдыхаю? Я не отдыхаю, я наслаждаюсь солнцем, океаном и свободой вместе со своей семьей, пока есть такая возможность. Здесь мы носим маску только в буфете", – подписала Роксана одну из фотографий.

Большинство пользователей восхитились фотографиями, которые появились в профиле жены Малиновского и засыпали ее комплиментами, отметив ее стройную фигуру и модельную внешность.

Отметим, что Руслан и его возлюбленная познакомились во время выступлений футболиста за "Севастополь" в сезоне 2012/13. В 2016 году они сыграли шикарную свадьбу в Праге, а в ноябре 2019-го у них родилась дочь Оливия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роксана призналась, что украинский язык не будет родным для их ребенка.