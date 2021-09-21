В сети восхитились грудью единственной украинки в UFC в бикини

Единственная представительница Украины в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Марина Мороз порадовала фанатов откровенными снимками. Почти 80 тысяч поклонников нашей соотечественницы в Instagram не скрывали своего восторга от увиденного.

В профиле спортсменки появилось два фото в бикини. В кадре Мороз сделала акцент на своей груди.

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Пользователи социальной сети не сумели сдержать эмоции, комментируя снимки украинки. "Красиво", "Красивые двойняшки", "Милота", "Какой у вас купальник трогательный", "Два маленьких ананаса", – написали поклонники нашей соотечественницы.

Железная леди, как себя называет Мороз, в одном из интервью рассказала, что родилась в селе в Днепропетровской области и пошла в школу в пять лет. В 7-8 лет Марина начала заниматься боксом из-за издевательств со стороны других детей в школе, а через несколько лет пошла на кикбоксинг.

Дебют украинки в смешанных единоборствах (MMA) состоялся в 2013 году. С тех пор она провела 13 поединков в профессионалах и выиграла 10 из них. В последний раз наша соотечественница выходила в октагон в марте 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российской девушке-бойцу Bellator Диане Авсараговой пришлось полностью раздеться, чтобы принять участие в поединке.