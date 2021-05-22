В России тренер по фигурному катанию "шутя" выстрелил в лицо ученице. Момент попал на видео

Московский тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил в лицо одной из учениц, которая с подругой пришла к нему договариваться о занятиях, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент смогла снять камера в подъезде.

На видео видно, как во время общения 41-летний Егоров решил продемонстрировал девушкам пистолет, направляя его в голову то одной, то другой. В какой-то момент фигурист спустил курок, забыв, что оружие заряжено.

Заряд не пробил кость, однако серьёзно повредил лицо девушки. Мужчину задержала полиция. По словам врачей, жизни пострадавшей ничто не угрожает.

На специализированном московском сайте, посвященным реестру тренеров, указывается, что Егоров обучался в Московской государственной академия физической культуры. Работает по специальности с 2010 года.

Клиенты отзываются о нем, как о вежливом и уравновешенном человеке, который не кричит на своих подопечных

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