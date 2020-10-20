Беременная спортсменка сборной России продает место крестного за iPhone: в РПЦ отшутились

Член сборной России по акробатике Алена Кулакова решила продать место крестного для ее будущего ребенка любому желающему за новый аппарат фирмы Apple.

У себя в Instagram спортсменка заявила, что цена вопроса - iPhone 12 Pro и MacBook Pro.

"Все таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iPhone 12 Pro и крестными – немного легче и мне и моему ребёнку", – написала Кулакова.

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что такая инициатива лишь шутка, которая не может омрачить рождение ребёнка.

"Появление новой жизни - это всегда радость, которую не может омрачить даже неудачная шутка про продажу за товары компании Apple мест крёстных для будущего ребенка. Дай Бог госпоже Кулаковой благополучно выносить и родить ребенка, думаю, у неё есть ещё месяцев шесть до родов, чтобы составить иное, более глубокое представление о материнстве и Святом Крещении", – цитирует Кипшидзе радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple представила новые смартфоны в своей линейке – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max 13 октября.

Официально Apple установила цену на свой флагман в 1099 долларов.