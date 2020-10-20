Беременная спортсменка сборной России продает место крестного за iPhone: в РПЦ отшутились

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,2 т.
Алена Кулакова

Член сборной России по акробатике Алена Кулакова решила продать место крестного для ее будущего ребенка любому желающему за новый аппарат фирмы Apple.

У себя в Instagram спортсменка заявила, что цена вопроса - iPhone 12 Pro и MacBook Pro.

"Все таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребенком, а с iPhone 12 Pro и крестными – немного легче и мне и моему ребёнку", – написала Кулакова.

Алена Кулакова

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что такая инициатива лишь шутка, которая не может омрачить рождение ребёнка.

Алена Кулакова с мужем
Алена Кулакова делает шпагат

"Появление новой жизни - это всегда радость, которую не может омрачить даже неудачная шутка про продажу за товары компании Apple мест крёстных для будущего ребенка. Дай Бог госпоже Кулаковой благополучно выносить и родить ребенка, думаю, у неё есть ещё месяцев шесть до родов, чтобы составить иное, более глубокое представление о материнстве и Святом Крещении", – цитирует Кипшидзе радиостанция "Говорит Москва".

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Apple представила новые смартфоны в своей линейке – iPhone 12 minі, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max 13 октября.

Официально Apple установила цену на свой флагман в 1099 долларов.