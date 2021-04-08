Матч Лиги Европы был прерван из-за голого инцидента. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Гранада - Манчестер Юнайтед

Во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы между испанской "Гранадой" и английским "Манчестер Юнайтед" на поле местного стадиона "Нуэво Лос Карменес" выбежал обнаженный болельщик.

Выбежавший болельщик

Инцидент произошел на 6-й минуте матча и вынудил главного арбитра встречи Артура Суареша Диаша на некоторое время прервать игру.

Бородатый мужчина без малейших признаков одежды пересек газон и упал на траву, после чего к нарушителю подбежали представители охраны и увели его. После этого матч был возобновлен.

Нарушитель пробежал поле
Мужчина упал на траву
Матч был прерван
Охрана быстро увела страйкера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее перуанская модель Нисса Каути, которая после каждого гола своей сборной на трибунах оголяла свой бюст, стала талисманом национальной команды.

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