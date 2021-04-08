Матч Лиги Европы был прерван из-за голого инцидента. Видео

Во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы между испанской "Гранадой" и английским "Манчестер Юнайтед" на поле местного стадиона "Нуэво Лос Карменес" выбежал обнаженный болельщик.

Инцидент произошел на 6-й минуте матча и вынудил главного арбитра встречи Артура Суареша Диаша на некоторое время прервать игру.

Бородатый мужчина без малейших признаков одежды пересек газон и упал на траву, после чего к нарушителю подбежали представители охраны и увели его. После этого матч был возобновлен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее перуанская модель Нисса Каути, которая после каждого гола своей сборной на трибунах оголяла свой бюст, стала талисманом национальной команды.