В Лондоне голая велосипедистка устроила благотворительный пробег

Британка Керри Барнс стала настоящей звездой интернета, после того, как устроила голый велопробег в центре Лондона.

25-летняя девушка, работающая менеджером в одной из местных компаний, решила собрать деньги для благотворительных организаций по охране психического здоровья после того, как ее двоюродный брат покончил жизнь самоубийством.

Кроме того, во время первого локдауна три человека из числа ее знакомых пытались свести счеты с жизнью.

"Эта новость потрясла меня до глубины души, и это было тяжелое время для всех", – объяснила она в интервью Dailymail.

Керри, на которой были лишь блестящие наклейки на груди и стринги телесного цвета, позировала, проезжая на велосипеде мимо Ковент-Гардена, Тауэрского моста и Букингемского дворца.

"Моя соседка шутила, что для привлечения внимания, мне надо поехать голой на велосипеде, но она даже не предполагала, что я воспользуюсь ее советом. Последние три недели сбора средств были настоящим приключением. Очень много людей поделилось со мной своими историями. Я надеюсь, что эти деньги помогут спасти несколько жизней",– отметила Барнс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее велогонщицы колумбийской команды Bogota Humana надели форму, имитирующую наготу.